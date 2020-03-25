هجوم مسلح يستهدف مقرا للديانة السيخية في افغانستان وداعش يتبنى مسؤولية الهجوم

2020/03/25 | 14:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاربعاء، إن مسلحين مجهولين وانتحاريين هاجموا مقرا دينيا للسيخ في كابل.وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، للصحفيين إن قوات الدفاع أغلقت المنطقة في محاولة […]

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