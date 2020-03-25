2020/03/25 | 14:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، اليوم الاربعاء، الى الاقتداء بإيران في دفن ضحايا فيروس كورونا، فيما اشار الى ان العراق يتعامل مع الضحايا بطريقة لا أخلاقية، حسب قوله.وقال حسين العقابي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "تلقينا خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوي تتعلق بتأخير دفن جثامين ضحايا فايروس كورونا المستجد وعدم وجود آليات واضحة لحسم هذا الموضوع الحساس".وأضاف العقابي: "إننا ومن زاوية إنسانية ودينية تراعي كرامة الإنسان الميت وحفظ حرمة جسده ميتا وتهتم بمشاعر ذويه، نطالب خلية الازمة الحكومة ببيان حقيقة الضرر المحتمل الذي يسببه جسد الإنسان الميت جراء إصابته بهذا الفايروس ، ومدى خطورته على الكوادر المباشرة لعملية الدفن خاصة وقد اطلعنا على آراء لجهات صحية حكومية تؤكد عدم وجود خطر كبير في هذا الجانب وان الفايروس لا ينتقل في الهواء، وأنه يمكن دفن الضحايا بصورة لائقة مع اتخاذ اجراءات السلامة والاحتياط".وتابع، انه "شاهدنا بعض مراسيم دفن الضحايا في إيران وكانت شبه طبيعية مع وجود احتياطات السلامة ، فلماذا يتم التعامل مع ضحايا هذا الفايروس في العراق بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية تتنافى مع وصايا ديننا الحنيف وأعراف مجتمعنا العراقي".ودعا النائب عن كتلة النهج الوطني، الجهات الصحية المختصة وخلية الأزمة الحكومية غلى "ايلاء هذا الموضوع أهمية خاصة وبيان آليات معالجة حالات الدفن وتحديد أماكن مخصصة لذلك وتهيئة كوادر خاصة مهيأة للتعامل معه وفق الأحكام الدينية والمعايير الإنسانية التي تحفظ حرمة الإنسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب:العراق يتعامل بطريقة لا أخلاقية مع ضحايا كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب:العراق يتعامل بطريقة لا أخلاقية مع ضحايا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).