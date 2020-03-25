ازمة صحية جديدة .. تكدس جثث المتوفين بفايروس كورونا في المستشفيات

2020/03/25 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في التيار الصدري، الاربعاء، عن تكدس جثث المتوفين بفايروس كورونا في ثلاجات المستشفيات.محذرا من ازمة صحية جديدة واحتمالية تفشي الفيروس في المستشفيات والاحياء السكنية القريبة منها.وقال حاكم الزاملي، في بيان تلقته وكالة صدى، إن “عددا من جثث المتوفين جراء فيروس كورونا متكدسة في ثلاجات مستشفيات مدينة الصدر وفي الطب العدلي وفي

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