بالصور.. طبابة الحشد تعقم المرافق العامة والخاصة لمجمع بسماية السكني جنوبي بغداد

2020/03/25 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..طبابة الحشد الشعبي تعقم المرافق العامة والخاصة لمجمع بسماية السكني جنوبي بغداد.

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