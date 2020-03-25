خلية الأزمة النيابية تطالب باعلان حالة الطوارئ في البلاد لمنع كارثة صحية

2020/03/25 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، عن تخويل البرلمان للحكومة لصرف الاموال الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مطالبة باعلان حالة الطوارئ في البلاد لمنع كارثة صحية.وقال الناطق باسم اللجنة النائب فالح الزيادي، ان “اللجنة المالية النيابية خولت الحكومة بصرف الاموال الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وعدم انتظار الموازنة او الحكومة المقبلة”.وأضاف الزيادي، […]

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