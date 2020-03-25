ما حقيقة فيروس “هانتا” الجديد الذي ظهر في الصين؟

2020/03/25 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… خلال الساعات الماضية تداولت عدد من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بظهور فيروس جديد في الصين يسمى “هانتا فيروس” وقد أدى إلى وفاة شخص وإصابة 32 آخرين.وقالت إن الفيروس أشد قتلا من فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم وأدى إلى وفاة أكثر من 18 ألف شخصاً حتى الآن، وإن […]

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