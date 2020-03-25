الناطق باسم القائد العام: ارسال تعزيزات عسكرية لثلاث محافظات

2020/03/25 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف ارسال تعزيزات عسكرية الى ثلاث محافظات.

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