مدافع برشلونة تحت مجهر انتر ميلان

2020/03/25 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ نادي إنتر ميلان المنافس في بطولة الدوري الإيطالي، التحضير للموسم المقبل، من خلال الاستقرار على الأسماء الجديدة التي يستهدف ضمها في الميركاتو الصيفي القادم.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن “من بين اللاعبين الذين يرغب إنتر ميلان في التعاقد معهم هو مدافع وظهير أيمن نادي برشلونة، نيلسون سيميدو”.وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن “هناك […]

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