مكتب القائد العام للقوات المسلحة: ارسال تعزيزات عسكرية الى ثلاث محافظات

2020/03/25 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف ارسال تعزيزات عسكرية الى ثلاث محافظات.وقال خلف إن الالتزام بقرار حظر التجوال من المواطنين عال جداً، مؤكداً […]

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