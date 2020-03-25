ماهي خيارات العراق للخروج من الأزمة المالية وحجم العجز بموازنة 2020؟

2020/03/25 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راى مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء ، ان الانضباط المالي هو الاساس للخروج من الركود الاقتصادي.وقال صالح في تصريح صحفي ، إن […]

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