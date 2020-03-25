كربلاء تحجر 15 شرطي وممرضة للاشتباه بإصابتهم بكورونا

2020/03/25 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء بحجر عدد من رجال الشرطة وممرضة في المحافظة للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وقال المصدر إن “دائرة صحة محافظة كربلاء قامت بحجر 15 شرطيا وممرضة في المحافظة للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد”.( النهاية)

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