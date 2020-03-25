مدير صحة الكرخ عن دفن جثث كورونا: أغلقوا المقابر والصحراء بوجوهنا

2020/03/25 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شكا مدير صحة الكرخ ببغداد، جاسب لطيف الحجامي، من رفض جهات – لم يسمها- بمنع دفت جثث الموتى جراء فيروس كورونا.

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