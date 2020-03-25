خلية الأزمة النيابية: إعلان حالة الطوارئ بات امرا ملحا

2020/03/25 | 14:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت خلية الازمة النيابية، الاربعاء، عن تخويل البرلمان للحكومة لصرف الاموال الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مطالبة باعلان حالة الطوارئ في البلاد لمنع كارثة صحية.

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