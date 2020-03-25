اعتقال 25 من مخالفي الحظر ورفع الاسعار في ديالى

2020/03/25 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 25 من مخالفي حظر التجوال ورفع اسعار المواد الغذائية داخل المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، ان” مفارز الشرطة اعتقلت 20 من مخالفي حظر التجوال بالاضافة الى 5 اشخاص عمدوا الى رفع الاسعار للمواد الغذائية في عدة اسواق لاستغلال الازمة الراهنة […]

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