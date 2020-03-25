عدم تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا لليوم الثالث في الكرخ

2020/03/25 | 14:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ، عدم تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا ضمن مسؤوليتها لليوم الثالث على التوالي”.وأكدت، تفعيل الفحوصات في مختبرات مدينة الامامين الكاظمين (عليهما السلام) الطبية.

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