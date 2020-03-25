الفتح تؤكد ثبات موقفها وتوجه نصيحة للزرفي

2020/03/25 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الفتح النيابية ثبات موقفها برفض الآليّة التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة.

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