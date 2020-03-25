شاهد الدموع في وداع عراقي غلب كورونا

2020/03/25 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لرجل عراقي وهو يودع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على علاجه بعد إصابته بفيروس كورونا.ولوح الرجل شاكراً الطاقم الطبي في أحد المستشفيات في مدينة البصرة جنوب العراق، على الاهتمام به حتى تمكن من كسب معركته ضد الوباء.في حين بدا أحد الممرضين يمسح دموعه وهو […]

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