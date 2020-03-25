ايسلندا تعلن إصابة لم تسجل في العالم بعد: سلالتين لكورونا تضرب شخصًا بوقت واحد

2020/03/25 | 14:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شخصت ايسلندا، إصابة شخص بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد، فيما أكدت ان السلالة ناتجة عن تطوير خطير في الفيروس.وقال المدير التنفيذي لشركة أدوية deCODE genetics، كاري ستيفانسون، في حديث إلى هيئة البث الآيسلندية الوطنية RÚV، أن السلالة الثانية، التي أصيب بها الشخص، هي طفرة في الفيروس الذي بدأ تفشيه […]

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