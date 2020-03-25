ممرضة لبنانية انتصرت على كورونا: لم أشعر بأي عوارض!

2020/03/25 | 14:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لم تكن أمل تعلم أن مهنتها كممرضة تُقدّم المساعدة الطبّية لمرضاها ستُكلّفها أسبوعين من المعاناة والخوف على صحتها وحياتها ليس لسبب إلا لأنها خالطت مريضها المُصاب بفيروس كورونا، فانقلبت الأدوار لتُصبح هي المريضة التي تتلقى العلاج على يد زملاء لها في المستشفى.والمفارقة أن عدوى الفيروس انتقلت إليها من المريض الذي تشارك غرفة […]

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