العقابي : تلقيت شكاوى عن تأخير دفن جثامين ضحايا كورونا

2020/03/25 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عن تلقيه شكاوى بتأخير دفن جثامين ضحايا كورونا، فيما اشار الى انه لا توجد آليات واضحة لذلك.

وطالب العقابي في بيان خلية الازمة الحكومية ببيان حقيقة الضرر المحتمل الذي يسببه جسد الإنسان الميت جراء إصابته بهذا الفيروس، ومدى خطورته على الكوادر المباشرة لعملية الدفن خاصة مؤكدا ضرورة دفن الضحايا بصورة لائقة مع اتخاذ اجراءات السلامة والاحتياط.

واضاف ان بعض مراسيم دفن الضحايا في إيران كانت شبه طبيعية مع وجود احتياطات السلامة، متسائلا لماذا يتم التعامل مع ضحايا هذا الفيروس في العراق بطريقة غير إنسانية وغير أخلاقية تتنافى مع وصايا الدين.

ودعا الجهات الصحية المختصة وخلية الأزمة الحكومية لايلاء هذا الموضوع أهمية خاصة وبيان آليات معالجة حالات الدفن وتحديد أماكن مخصصة لذلك وتهيئة كوادر خاصة مهيأة للتعامل معه وفق الأحكام الدينية والمعايير الإنسانية التي تحفظ حرمة الإنسان.

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