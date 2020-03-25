قيادي بالحشد يرد على انباء الاحتلال العسكري الامريكي الاماراتي لبغداد: استعدوا للموت في عراق المرجعية والحشد

2020/03/25 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم حشد الشمال علي الحسيني، الى ان المناورات الامريكية الاماراتية لا تنبع من حسن نية.وقال الحسيني في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “الاستطلاعات الامريكية الاماراتية التي حصلت بين البلدين لا نعلم فحواها لغاية الان” مستدركا ان “تواجدها في المنطقة وخاصة الامارات التي هي قريبة من الحدث العراقي لا تبشر بخير خاصة […]

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