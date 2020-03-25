2020/03/25 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أفادت وسائل إعلام إيرانية بهروب رجل دين إيراني أثار ضجة في البلاد، وعلى مواقع التواصل بعد أن ظهر في مقاطع مصورة متنقلاً بين المصابين بفيروس كورونا، مشجعاً إياهم على استنشاق زيت معطر زاعما أنه “زيت من النبي” يشفي المصابين.وفي التفاصيل، صدرت مذكرة قضائية باعتقال مرتضى كوهنسال، المروج لما يعرف في إيران بـ”الطب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صب زيتاً بأنوف مرضى كورونا.. رجل دين إيراني يفر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صب زيتاً بأنوف مرضى كورونا.. رجل دين إيراني يفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).