تسجيل حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا في النجف

2020/03/25 | 14:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة النجف تسجيل حالة شفاء جديد من فايروس كورونا المستجد ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمحافظة الى ثماني حالات.واوضح اعلام صحة النجف :” ان عدد الاصابات المسجلة بالمحافظة وصل الى (٤١) حالة، منها (٣٠) حالة تخضع للعلاج واثنتان غادرتا العراق ، وحالة وفاة واحدة ، وثماني حالات تماثلت للشفاء “.

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