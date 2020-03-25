بعد العراق.. “كلوروكين” يتسبب بضجة في الجزائر واحتفالات تجوب الشوارع!

2020/03/25 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أحدث تصريح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، حول استخدام “بروتوكول علاج” جديد للمصابين بفيروس كورونا، جدلا واسعا، لدرجة خروج البعض للاحتفال في الشوارع.ونقلت صحيفة “الشروق” عن الخبير الطبي، فتحي بن أشنهو، قوله إن عبارة “بروتوكول علاج” التي استخدمها الوزير تعتبر مصطلحا تقنيا طبيا يعني سلسلة الإجراءات المتخذة لعلاج مسألة […]

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