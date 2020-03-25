بالصورة .. اين الدين والاسلام ؟ ..

2020/03/25 | 15:04 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

علقت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الأربعاء، على حادثة منع دفن جثة رجل توفي قبل أسبوع بفيروس كورونا، وتعهدت بتجهيز الجنازة وتشييعها ودفنها.

وندد مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي قائلا "أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الضمير؟ أين الغيرة العراقية؟، هل يسمح دين...

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