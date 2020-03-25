واشنطن تعلن تقديم مساعدات مالية إضافية للعراق لمواجهة كورونا

2020/03/25 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات مالية إضافية للعراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للسفارة ورد لـشفق نيوز، أن "حكومة الولايات المتحدة قدمت مبلغ 670.000 الف دولار من صندوق احتياطي الطوارئ للأمراض المعدية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للتخفيف من انتشار فايروس كورونا COVID-19 في العراق"، موضحا أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم هذه الأموال إلى منظمة الصحة العالمية لدعم جاهزية العراق واستجابتة لفيروس كورونا COVID-19".وأضاف البيان ان "هذه الأموال ستساهم بدعم أهداف خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لوقف المزيد من انتقال فايروس كورونا COVID-19 في البلدان المتضررة أو المعرضة للخطر، والتخفيف من سرعة تفشي المرض في جميع البلدان".ونقل البيان عن السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر قوله، إن "إعلان اليوم يظهر قوة الشراكة الأمريكية العراقية، ونحن ملتزمون بمحاربة هذا الوباء إلى جانب الشعب العراقي، وإن الدعم المقدم من خلال منظمة الصحة العالمية سيعزز بشكل مباشر القدرة على مكافحة انتشار فايروس كورونا COVID-19".وأشار تولر إلى أن "هذه الأموال المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية سوف تساعد حكومات البلدان النامية المتأثرة والمعرضة للخطر حالياً في تجهيز المختبرات لإجراء فحوصات على نطاق واسع لـفيروس كورونا COVID-19 وتنفيذ خطة طوارئ للاجراءات الصحية المتبعة على نقاط الدخول وتفعيل اجراءات اكتشاف الحالات والأعراض والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا وتدريب وتجهيز فرق الاستجابة السريعة على التحقيق وتعقب المقربين من الأشخاص المصابين والعمل على تأقلم العاملين الصحيين على المواد المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19".

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