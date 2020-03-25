2020/03/25 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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الكعبي يطالب عبد المهدي بتعزيز عمليات بغداد بقطعات من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق الرسمي، باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الأربعاء (25 آذار 2020)، مغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية، في أنباء أوردتها نقلاً عن مكتب القائد العام

بغداد اليوم-متابعة

تبين لباحثين من جامعة فليندرز في جنوب أستراليا أن العديد من المرضى المصابين بالفيروس التاجي الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض المعتادة، يعانون من فقر الدم وفقدان حاسة الشم.

وذكر تقرير نُشر في صحيفة "MedicalXpress"، أن

بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، حسين اليساري، الأربعاء (25 آذار 2020)، وزير الداخلية، ياسين الياسري، بتعيين أكثر من 3 آلاف منتسب في الوزارة بظروف ’’غامضة’’، ودون الإفصاح عن وجود تعيي

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