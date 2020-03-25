القوات الفرنسية تغادر العراق

2020/03/25 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق الرسمي، باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، الأربعاء (25 آذار 202...





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