الكعبي يحذر: كورونا سينهي البلد بالكامل إن لم يُفرض حظر التجوال بـ ’’القوة’’

2020/03/25 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء، من أن تفشي فيروس كورونا سينهي البلد بالكامل إن لم يُفرض حظر التجوال بـ ’’القوة’’، على حد قوله.

وقال الكعبي، خلال زيارته مقر العمليات المشتركة، في بيان اورده مكتبه الاعلامي، إن "وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بالقوة".

وطالب "عبد المهدي بالإسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الارهاب"، داعيا "لإشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال".

يتبع...

بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الأربعاء (25 آذار 2020)، من تفشي فيروس كورونا بسبب تكدس جثث متوفين بسبب فيروس كورونا، منذ مدة، داخل مستشفيات في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال الزاملي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

انتقد مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الأربعاء (25 آذار 2020)، رفض دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إحدى الجثث مضى عليها أسبوع كامل ولم يتم دفنها.

وقال الحجامي عبر حسابه في "فيسبوك"، وتابعته (ب

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الانواء الجوية، الأربعاء (25 آذار 2020)، عن حالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مبينة أن البلاد ستشهد امطاراً خفيفة مصحوبة بدرجات حرارة مرتفعة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية نشرتها على موقعها الرسمي، إن "

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