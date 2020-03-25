صالح يوافق على تحدي الفتلاوي بمساعدة الفقراء في الازمة التي تشهدها البلاد

2020/03/25 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل رئيس الجمهورية برهم صالح “تحديا” من قبل رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي لدعم الفقراء ضمن حملة للتكافل الاجتماعي في الازمة التي تشهدها البلاد.وكانت الفتلاوي قد قبلت عبر حسابها في موقع تويتر، تحديا من احدى النشاطات على الموضع، وبدورها … Readmore

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