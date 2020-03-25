تحالف النصر : الزرفي اقترب من نهاية المفاوضات مع القوى السياسية

2020/03/25 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت عن اقتراب رئيس كتلتها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة عدنان الزرفي من نهاية المفاوضات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الكابينة الحكومة.ورجحت جودت أن يتمكن الزرفي من إكمال تشكيل حكومته والإعلان عنها خلال … Readmore

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