2020/03/25 | 15:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ'القوة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي ويار الله يحذران: وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بـ'القوة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).