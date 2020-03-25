خلية الازمة النيابية: سنعلن حالة الطوارىء في البلاد بسبب كورونا

2020/03/25 | 15:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، تخويل البرلمان للحكومة لصرف الاموال الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مطالبة باعلان حالة الطوارئ في البلاد لمنع كارثة صحية.وقال الناطق باسم اللجنة النائب فالح […]

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