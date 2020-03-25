خلف: القوات الفرنسية تغادر العراق


خلف: القوات الفرنسية تغادر العراق
2020/03/25 | 15:11 - المصدر: موازين
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