2020/03/25 | 15:11 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تكدس جثث ضحايا الفيروس بالمستشفيات.. تحذيرات من تفشي كورونا ببغداد وعدة محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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