إندونيسيا تسجل 105 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

2020/03/25 | 15:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، اليوم الأربعاء، إن هناك 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 790.

وقال يوريانتو ان ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58 وذكر أن 31 شخصا تعافوا من المرض.

واشار الى تعديل عدد الحالات أمس الثلاثاء إلى 685 لحذف اسم مريض ذُكر مرتين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

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