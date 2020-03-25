2020/03/25 | 15:11 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: قدمنا 670 ألف دولار للعراق كمساعدات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أمريكا: قدمنا 670 ألف دولار للعراق كمساعدات لمواجهة كورونا
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أمريكا: قدمنا 670 ألف دولار للعراق كمساعدات لمواجهة كورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: قدمنا 670 ألف دولار للعراق كمساعدات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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