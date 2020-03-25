2020/03/25 | 15:11 - المصدر: الغد برس

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أمريكا: قدمنا 670 ألف دولار للعراق كمساعدات لمواجهة كورونا

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أمريكا: قدمنا 670 ألف دولار للعراق كمساعدات لمواجهة كورونا

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