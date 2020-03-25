مصدر: أحد السجناء الهاربين في ذي قار سلم نفسه للسلطات المحلية

2020/03/25 | 15:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

افاد مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن احد السجناء الهاربين الأربعة سلم نفسه للسلطات المحلية في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "احد السجناء الأربعة الهاربين من سجن مركز شرطة اريدو وسط مدينة الناصرية سلم نفسه لقيادة شرطة محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن " عملية التسليم جرت بمساعدة شيخ عشيرة السجين"، مشيرا إلى أن " القوات الأمنية ما تزال تبحث عن الهاربين المتبقين".

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