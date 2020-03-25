2020/03/25 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت مفارز طبية في محافظة النجف، على إجراء جولات في داخل أحياء المحافظة لحث الأهالي على الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا وعدم الخروج إلى الشارع.وأظهر الفيديو، إنهيار أعصاب أحد الممرضين خلال حديثه بمكبر الصوت بسبب مشاهدته المواطنين وهم يتجولون وغير مكترثين، بالإضافة إلى خروج الأطفال في الأزقة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمكبرات الصوت.. ممرض طبي يفقد أعصابه في أحد أحياء النجف(فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمكبرات الصوت.. ممرض طبي يفقد أعصابه في أحد أحياء النجف(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).