الكعبي يحذر: كورونا سينهي البلد بالكامل إن لم يُفرض حظر التجوال بالقوة

2020/03/25 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأربعاء، من تفشي فيروس كورونا وتسببه بانهاء البلد بالكامل، في حال لم يُفرض حظر التجوال بالقوة.وقال الكعبي، خلال زيارته مقر العمليات المشتركة، في بيان اورده مكتبه الاعلامي، إن "وباء كورونا سينهي البلد بالكامل ان لم يفرض الحظر بالقوة".وطالب الكعبي عبد المهدي بـ"الإسراع بتعزيز قطعات عمليات بغداد بالجيش ومكافحة الارهاب"، داعيا الى "إشراك قوات العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال".

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