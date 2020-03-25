2020/03/25 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين ناشدت عائلة عراقية اصيب احد افرادها بفيروس كورونا في العوجة التابعة إلى محافظة صلاح الدين شمال بغداد ، وزارة الصحة بالتدخل واجراء فحوصات على باقي افراد الاسرة بعد امتناع المؤسسات الصحية هناك عن فحصهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. بعد اصابة احد افرادها بكورونا ..عائلة عراقية تناشد الصحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. بعد اصابة احد افرادها بكورونا ..عائلة عراقية تناشد الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).