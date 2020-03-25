الدفاع المدني العراقي يقوم بتطهير شوارع مدينة الصدر

2020/03/25 | 15:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رجال الدفاع المدني العراقي بتطهير شوارع مدينة الصدر في بغداد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا التاجي....

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