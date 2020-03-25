تمديد حظر التجوال لغاية الاول من الشهر المقبل في صلاح الدين

2020/03/25 | 15:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة صلاح الدين اليوم الاربعاء، تمديد حظر التجوال لغاية الاول من الشهر المقبل.وقال مصدر , إن ” محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل رئيس خلية الأزمة قرر تمديد حظر تجوال الى الاول من شهر نيسان”.

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