اللواء خلف يعلن مغادرة القوات الفرنسية الاراضي العراقية

2020/03/25 | 15:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الاربعاء، مغادرة القوات الفرنسية الاراضي العراقية.

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