2020/03/25 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يورجن كلوب، بالعودة من جديد إلى التدريبات الجماعية.وذكرت الصحيفة الشهيرة أن “كلوب يستهدف العودة إلى التدريبات بداية من الأسبوع المقبل، على الرغم من تعليق الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا”.وأشارت “ديلي ستار” إلى أن “العودة لن تكون في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ليفربول يبتكر صيحة جديدة للتغلب على كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ليفربول يبتكر صيحة جديدة للتغلب على كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).