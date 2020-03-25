يحدث في العراق.. تمرير 3 آلاف درجة وظيفية خلال فترة حظر التجوال وتهديد خطر كورونا

2020/03/25 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالب النائب في البرلمان العراقي، حسين اليساري، اليوم الاربعاء، هيئة النزاهة واللجان النيابية بالتحقيق في آلية تعيين أكثر من ٣ الاف منتسب في وزارة الداخلية.وقال اليساري في بيان تلقته “يس عراق” إنه “يستغرب صدور أمر تعيين بأكثر من ثلاثة آلاف منتسب في وزارة الداخلية دون إعلان في وسائل الإعلام ودون علم […]

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