2020/03/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن عزمها استخدام طريقة جديدة في معالجة المصابين بفبروس كورونا.

وأوضح مدير صحة المحافظة صباح هورامي في تصريح، أن المديرية أجرت في الأسابيع الماضية، نقاشات ما مجموعة من الأطباء المتخصصين، حول استخدام “بلازما” المتعافين من الفيروس في علاج المصابين الاخرين، مبينا ان المديرية قررت استخدام الطريقة الجديدة في الفترة المقبلة، بعد ان صادقت عليها مؤسسة الغذاء والدواء الأميركية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة السليمانية تعتزم اللجوء لتقنية استخدام بلازما متعافي كورونا في علاج مصابين آخرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة السليمانية تعتزم اللجوء لتقنية استخدام بلازما متعافي كورونا في علاج مصابين آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).