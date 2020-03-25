الحزب الديمقراطي الكردستاني : القوى الكردية ستتفاعل مع أي مرشح يحترم حقوق الإقليم

2020/03/25 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القوى الكردية ستتفاعل بشكل ايجابي مع اي مرشح لرئاسة الوزراء يحترم الحقوق الدستورية وخصوصية اقليم كردستان ككيان دستوري.

وقال عضو الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في تصريح إن القوى الكردستانية ومن بينها الحزب الديمقراطي حريصة على وحدة الموقف والرأي الشيعي في طبيعة وصفات واسم المرشح، وليس لديها اي تحفظ أو خط احمر أو فيتو على أي شخص، إلا انها تنتظر موقف القوى الشيعية لحسم امرها في المرشح الذي سيتم دعمه من قبلهم.

وأضاف باجلان أن أي مرشح يحترم الحقوق الدستورية للكرد وخصوصية إقليم كردستان ويتعهد بحماية حقوقهم سيحظى بدعم الإقليم، مشيرا الى أن أي مرشح لا يمكن تمريره داخل البرلمان ان لم يكن يحظى بدعم كتلة شيعية كبيرة لان التصويت بمنح الثقة بحاجة الى النصف زائد واحد.

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