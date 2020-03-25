تحالف الفتح يوجه “نصيحة” لرئيس الوزراء المكلف

2020/03/25 | 15:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



جددت كتلة الفتح النيابية، الاربعاء، رفضها للآليّة التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنا...

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