2020/03/25 | 15:42 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف الفتح يوجه “نصيحة” لرئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
جددت كتلة الفتح النيابية، الاربعاء، رفضها للآليّة التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحالف الفتح يوجه “نصيحة” لرئيس الوزراء المكلف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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