تحالف الفتح يوجه “نصيحة” لرئيس الوزراء المكلف


تحالف الفتح يوجه “نصيحة” لرئيس الوزراء المكلف
2020/03/25 | 15:42 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

سومر نيوز: بغداد..

جددت كتلة الفتح النيابية، الاربعاء، رفضها للآليّة التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنا...

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