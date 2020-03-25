أندية الدوري الإنجليزي تقدم اقتراحا بشأن سوق الانتقالات الصيفي

2020/03/25 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أجرت أندية الدوري الإنجليزي محادثات حول تمديد فترة الانتقالات الصيفية إلى العام المقبل، بينما شكل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مجموعة عمل لمناقشة المقترح، في ظل توقف النشاط.

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